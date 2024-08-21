Управление дорожного хозяйства и благоустройства стало объектом критики со стороны омичей и регионального оператора «Магнит».

Рубрика «Экопозор», которую региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» развернул в соцсетях, продолжает пополняться новыми свидетельствами нарушений Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Очередным антигероями рубрики стали сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства (организация, подведомственная департаменту городского хозяйства администрации Омска). В опубликованном «Магнитом» ролике видно, как сотрудник УДХБ сбрасывает мусор в контейнеры, выставленные для использования населением. Между тем по закону отходы, собранные работниками УДХБ с муниципальных земель, должны транспортироваться на специальные базы управления. На содержание муниципальных земель выделяются бюджетные средства, в том числе на вывоз отходов от уборки общественных территорий.

– Достаточно провести на любой из городских площадок хотя бы полчаса, чтобы увидеть, как грузовой транспорт выгружает строительный и бытовой мусор в контейнеры для населения. К сожалению, очень часто в этом нарушении мы замечаем Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Мы проверили номер автомобиля – никаких сомнений, он принадлежит УДХБ. И такое обращение с отходами со стороны сотрудников управления благоустройства – это система, – прокомментировал видео исполнительный директор ООО «Магнит» Дмитрий Третьяков.

Жалобы от жителей частного сектора на УДХБ постоянны, и в «Магните» собран уже целый архив фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены факты нарушений закона. В целом, по словам Третьякова, за пять с половиной лет «мусорной реформы» проблема с утилизацией отходов, производимых юридическими лицами, остается нерешенной. В Омске по-прежнему открыто предлагают свои услуги «серые возчики» мусора, вываливающие отходы на городских пустырях и в пригородных лесах. Коммерческие компании часто подбрасывают отходы на городские контейнерные площадки, а их вывоз в итоге оплачивает население. Теперь выяснилось, что подбрасыванием также занимается организация, в задачу которой входит поддержание чистоты в городе.

Из ответа на жалобу жильцов, который представители администрации города разместили в соцсетях, следует, что с работниками УДХБ кто-то когда-то проведет разъяснительную беседу. В «Магните» больше надеются на эффективность судебных решений. Ранее регоператор уличил представителей компании «Грузовичкоф» в систематическом подбрасывании мусора в контейнеры многоквартирных домов, и отдел экологической безопасности «Магнита» направил уже 14 писем в надзорные органы по этому поводу.

– В других регионах уже были случаи, когда к нарушителям, которые незаконно сбрасывали мусор, применялись самые строгие санкции, вплоть до конфискации транспортного средства, – сообщил Дмитрий Третьяков.

Региональный оператор считает, что проблема незаконного сброса мусора в Омске может быть решена только при комплексном подходе и применении строгих мер.