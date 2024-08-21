О находке сообщили в соцсетях.

В соцсетях пользователи опубликовали фотографию с опечаткой в памятной табличке, посвященной Великой Отечественной войне. Она расположена на одной из колонн в сквере имени 30-летия ВЛКСМ, напротив университета путей сообщения. На табличке указано, что именно отсюда уходили на фронт эшелоны с бойцами.

Однако атмосферу этой локации испортила досадная опечатка. В частности, вместо слова «отсюда» на табличке значится: «остюда». Помимо этого, очевидцев смутило написание слова «отечественная» с маленькой буквы и отсутствующий знак препинания в конце предложения. Многие из комментаторов иронично напомнили, что Омск претендует на звание культурной столицы России. И такие надписи явно обнуляют эти амбиции.

– Напомним, что наш город претендует на звание культурной столицы России..., – написали пользователи соцсетей.

Другие подписчики заметили, что неплохо бы отремонтировать колонну.

Отметим, что в мэрии на момент написания материала пока не прокомментировали данный инцидент.

Ранее «Омск-информ» сообщал об опечатках на Аллее олимпийских чемпионов. Заметили ошибки в августе 2023 года. Тогда с ошибками разобрались за месяц.