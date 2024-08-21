Интерес к гаджетам на 256 Гб и 512 Гб вырос в январе – июле текущего года в 2,4 и 6,9 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми востребованными смартфонами на 128 Гб стали Realme, а на 256 Гб – Tecno, свидетельствуют данные объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

По данным объединенной розничной сети МегаФона и Yota, жители Омской области также стали чаще присматриваться к смартфонам с большим объемом встроенной памяти. Устройства на 256 Гб показали в январе – июле 2024 года хорошую динамику: продажи выросли почти в два раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако настоящий взрыв интереса жителей региона наблюдается к моделям с памятью на 512 Гб – их покупают в 78 раз чаще. При этом гаджеты на 128 Гб в этом году показали небольшой прирост – всего 6 %. Хотя именно этот объем памяти для жителей области является самым ходовым.

В целом смартфоны с накопителем на 128 Гб занимают наибольшую долю в продажах – их выбирает каждый второй житель нашей страны. Почти треть владельцев смартфонов (27 %) уже перешли на 256 Гб, а третье место пока сохраняется за 64 Гб: такого объема памяти достаточно 22 % покупателей. Годом ранее топ-3 выглядел иначе: накопитель на 128 Гб также был лидером, а вот второе и третье места были за 64 Гб и 32 Гб соответственно.

Самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объемом памяти 32 Гб стал Xiaomi – на него приходится 88 % всех смартфонов с аналогичным размером накопителя, проданных в январе – июле 2024 года. 46 % всех смартфонов на 64 Гб пришлось на Realme, он же лидирует в объеме памяти на 128 Гб, занимая здесь 21 %. А вот среди накопителей на 256 Гб лидерами стали Tecno: на них пришлось 22 % всех смартфонов с таким объемом памяти.

– Рост популярности большого объема памяти в смартфонах – интересное и в то же время закономерное явление. У нас с каждым годом становится все больше приложений для работы и досуга, улучшается качество фотографий и видео, которые мы снимаем на телефон и можем хранить в большом количестве – соответственно, увеличивается и вес каждого файла. Пользователи привыкают ко все большему объему накопителя, мы видим это по динамике продаж смартфонов на 256 и 512 Гб. В ближайшие годы с ростом предложения на рынке можно будет ожидать и повышения интереса к телефонам с памятью в 1 терабайт, – считает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

По мнению аналитиков, тренд на увеличение объема накопителя в смартфоне будет нарастать. При этом объемы памяти в размере 128 Гб и ниже продолжают занимать существенную долю в продажах, имея своего потребителя. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.

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