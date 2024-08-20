Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Граффити с таким сюжетом появились в Советском округе.
В омском микрорайоне «Модерн» появились новые граффити. На стене дома № 16 на 2-й Поселковой художники Аскар Фахрединов, Максим Поторжнов и Александр Помазков изобразили вратаря «Авангарда», который защищает Тарские ворота.
Вчера в честь открытия мурала хоккейный клуб организовал для жителей микрорайона праздник. Вратари, в том числе голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков, расписались на граффити и дали автографы омичам.
Художниками, корторые создавали эти граффити, в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» предстоит сделать еще несколько работ.
·Культура/Афиша

Граффити с таким сюжетом появились в Советском округе.
В омском микрорайоне «Модерн» появились новые граффити. На стене дома № 16 на 2-й Поселковой художники Аскар Фахрединов, Максим Поторжнов и Александр Помазков изобразили вратаря «Авангарда», который защищает Тарские ворота.
Вчера в честь открытия мурала хоккейный клуб организовал для жителей микрорайона праздник. Вратари, в том числе голкипер «Авангарда» Илья Проскуряков, расписались на граффити и дали автографы омичам.
Художниками, корторые создавали эти граффити, в рамках арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» предстоит сделать еще несколько работ.