Особенно ярко линька проявляется у павлинов. За их «летние» перья идет настоящая борьба.

Птицы, обитающие в зоопарке детского Экоцентра на улице Маршала Жукова в Омске, сменили оперение. Процесс линьки пережили абсолютно все пернатые. Как отмечают в зоопарке, это один из верных признаков скорой осени.

– У птиц последними начали линять павлины. И если у остальных пернатых этот процесс может пройти незамеченным (ну, подумаешь, перышки в вольере валяются), то здесь процесс и результаты просто бросаются в глаза, – рассказали в зоопарке. – Главная красота самца, оперение надхвостья, падает сначала поштучно, потом пучками, вызывая ажиотаж у посетителей. Попытки достать перышко и присвоить трофей – обычное развлечение в это время.

К осени готовы и перелетные, и экзотические, и все остальные птицы.