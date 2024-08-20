Омск-Информ
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·Общество

Работа над своевременной уборкой мусора ведется, но службам нужно усиление, заявил губернатор.

Губернатор Виталий Хоценко провел встречу с представителями управляющих компаний Омска. На ней подробно разбиралась ситуация с уборкой мусора во дворах многоквартирных домов города.

Как сообщил руководитель Госжилинспекции Омской области Александр Киреев, от жителей поступило более 500 жалоб на плохую уборку мусора, горожане недовольны тем, как он вывозится.

– Раз люди жалуются – значит, необходимо усиление, – отреагировал на информацию губернатор. – Параллельно поставил задачу администрации города Омска по выявлению и привлечению к административной ответственности виновников, из-за которых у нас появляются свалки.

Детали анонсированного главой региона «усиления» пока неизвестны.

·Общество

Работа над своевременной уборкой мусора ведется, но службам нужно усиление, заявил губернатор.

Губернатор Виталий Хоценко провел встречу с представителями управляющих компаний Омска. На ней подробно разбиралась ситуация с уборкой мусора во дворах многоквартирных домов города.

Как сообщил руководитель Госжилинспекции Омской области Александр Киреев, от жителей поступило более 500 жалоб на плохую уборку мусора, горожане недовольны тем, как он вывозится.

– Раз люди жалуются – значит, необходимо усиление, – отреагировал на информацию губернатор. – Параллельно поставил задачу администрации города Омска по выявлению и привлечению к административной ответственности виновников, из-за которых у нас появляются свалки.

Детали анонсированного главой региона «усиления» пока неизвестны.