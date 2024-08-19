Сотрудничество с крупной компанией будет развиваться в нескольких направлениях.

Крупная китайская компания заинтересовалась инвестициями в Омскую область. Еще в мае 2024 года заместитель гендиректора особой экономической зоны «Авангард» Михаил Деревянко побывал с визитом в Ханбине.

Там он провел переговоры с ООО «Сиван металлургическая компания». Эта организация входит в группу компаний АО «Симм инжиниринговая корпорация».

На прошлой неделе представители ООО «Сиван металлургическая компания» прибыли в Омск и посетили рабочее совещание ОЭЗ «Авангард». В результате встречи делегация из Китая договорилась о дальнейшем сотрудничестве.

Оно будет связано с применением китайских технологий на омских предприятиях. Также планируется привлечение китайских производителей на территорию Омской области для участия в производственных цепочках российских компаний.