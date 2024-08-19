В ТГК-11 рассказали о том, почему не могут приступить к работам.

ТГК-11 пока не будет откачивать воду с подтопленных территорий садоводческих товариществ в районе золоотвала ТЭЦ-5 и нескольких сел на территории Омского района, сообщает «Новый Омск». Выяснилось, что организация еще не получила разрешение. Однако для того, чтобы согласовать работы, у компании есть только один день – завтра. В организации не уточнили, подавались ли уже документы.

По словам представителей СНТ «Сибирский завод-4», у ТГК-11 не должно возникнуть проблем с откачкой воды. На совещании в Минэнерго представители регионального Минприроды заверили, что согласуют этот вопрос по обращению компании.

Напомним, Омская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в организации работы золоотвала ТЭЦ-5 ТГК-11. В омском Минэнерго сообщили, что строительство секции 4а золоотвала произошло с грубыми нарушениями в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территорий.

Из-за того что воду не откачали правильно, вода разлилась на прилегающих участках. Прокурор вынес представление, поэтому компания должна была откачать воду с затопленных территорий до 20 августа.