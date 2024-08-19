Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Это произошло спустя несколько месяцев после завершения строительства.
Омский департамент архитектуры принял в эксплуатацию третий корпус торгового центра «Триумф». Внутренняя площадь двухэтажного здания составляет 10,8 тыс. кв. м. 
Напомним, его строили с лета 2022 по апрель 2024 года. По плану здесь будут располагаться пункты выдачи заказов интернет-магазинов и торговые точки, для которых сейчас ищут арендаторов.
·Экономика/Бизнес

Это произошло спустя несколько месяцев после завершения строительства.
Омский департамент архитектуры принял в эксплуатацию третий корпус торгового центра «Триумф». Внутренняя площадь двухэтажного здания составляет 10,8 тыс. кв. м. 
Напомним, его строили с лета 2022 по апрель 2024 года. По плану здесь будут располагаться пункты выдачи заказов интернет-магазинов и торговые точки, для которых сейчас ищут арендаторов.