В новых помещениях планируется торговый комплекс с пунктами выдачи интернет-магазинов. Пока эта площадка пустует.

В новых помещениях планируется торговый комплекс с пунктами выдачи интернет-магазинов. Пока эта площадка пустует.

В Омске достроили третью очередь ТК «Триумф» под Фрунзенским мостом на улице Березовского. Как удалось узнать «Омск-информу», строительство объекта, начавшееся в августе 2022 года, завершено. Теперь ООО «Триумф-компани», связанная с бизнесменом Константином Тимошенко, ищет арендаторов для новых торговых площадей. По внешнему виду новая постройка напоминает ангар и не содержит архитектурных изысков.

Первоначально предполагалось, что в этих помещениях появятся магазины с пунктами выдачи маркетплейсов. Какие точки разместятся здесь по факту, неизвестно.

Отметим, что «Триумф-компани» порывалась расширить торговый комплекс еще в 2008 году, когда появилась первая очередь. Однако депутаты горсовета высказывались категорически против развития бизнеса. Со скрипом удалось пролоббировать вторую очередь комплекса. И вот теперь построена третья часть ТЦ.