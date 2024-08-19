Первой ласточкой стал цветочный магазин, расположенный в модной локации.

На популярном сайте объявлений появилось предложение по продаже цветочного магазина Leto в Камергерском переулке. Собственник бизнеса просит за оборудование и мебель 300 тыс. рублей.

Новому покупателю достанется небольшая торговая точка посреди модной локации. Собственник утверждает, что арендная плата составит 12 тыс. рублей в месяц плюс оплата коммунальных услуг.

– Пpoдаем, потoму чтo рeшили рacшириться и дoбавить нaпpaвлениe, – туманно пояснил владелец магазинчика.

Ранее сообщалось, что московские собственники выставили на продажу Камергерский переулок за 350 млн. рублей. Известно, почему они это сделали – иссякли ресурсы и желание заниматься проектом. Это уже не первая попытка реализовать объект.

Владелица указанной в объявлении торговой точки давала комментарий «Омск-информу» о настоящем положении дел с реализацией локации в историческом центре Омска. По сути, этот собственник первым стал избавляться от бизнеса.