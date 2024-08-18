Омск-Информ
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·Спорт

По словам генерального менеджера «ястребов», новичок обладает качествами, необходимыми команде.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Алексеем Макеевым. Накануне сообщалось, что «ястребы» подписали с ним однолетнее соглашение. По неофициальным данным, Макеев заработает по контракту 25 млн рублей.

– Нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий. Опытный, умеющий распоряжаться шайбой, создавать и завершать моменты. Это именно те качества, которыми обладает Алексей. Надеемся, что он нам поможет, – сказал Курьянов в комментарии клубной пресс-службе. – Нужно быстрее донести до него систему, что мы хотим от него видеть. По движению и мастерству он находится в хорошей форме. Думаю, что в ближайшем матче он уже выйдет на лед.

Сам новичок «Авангарда» заявил, что переговоры с «ястребами» заняли буквально 7 минут.

·Спорт

По словам генерального менеджера «ястребов», новичок обладает качествами, необходимыми команде.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Алексеем Макеевым. Накануне сообщалось, что «ястребы» подписали с ним однолетнее соглашение. По неофициальным данным, Макеев заработает по контракту 25 млн рублей.

– Нам нужен был креативный, быстрый, техничный нападающий. Опытный, умеющий распоряжаться шайбой, создавать и завершать моменты. Это именно те качества, которыми обладает Алексей. Надеемся, что он нам поможет, – сказал Курьянов в комментарии клубной пресс-службе. – Нужно быстрее донести до него систему, что мы хотим от него видеть. По движению и мастерству он находится в хорошей форме. Думаю, что в ближайшем матче он уже выйдет на лед.

Сам новичок «Авангарда» заявил, что переговоры с «ястребами» заняли буквально 7 минут.