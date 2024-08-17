Контракт заключили с 32‑летним Алексеем Макеевым.
Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на год с нападающим Алексеем Макеевым. Бывший хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» будет играть за омский клуб под 57 номером.
– Нашей задачей было усилить атаку, а также добавить команде вариативности в нападении. Макеев набрал немало очков в прошлом сезоне, у него есть качества и голеадора, и диспетчера. Внушительный показатель полезности говорит о том, что это командный игрок, готовый отрабатывать на любом участке площадки. Он здорово реализует моменты, а главное – у него характер настоящего бойца. Алексей – бронзовый призер прошлого чемпионата и максимально настроен побеждать, его мастерство и самоотверженность принесут пользу нашей команде, – отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов.
Ранее стало известно, что «Автомобилист» не стал продлевать контракт с 32‑летним Макеевым. В прошедшем сезоне форвард за 84 игры набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «+19».
Напомним, что этим летом «Авангард» временно остался без нападающих Владимира Ткачева и Рида Буше, которые травмировались.