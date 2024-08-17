Омск-Информ
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·Спорт

Столько же получат Сергей Бойков, Игорь Мартынов, Алексей Соловьев, Александр Яремчук.
Журналист Михаил Зислис сообщил, сколько Алексей Макеев заработает в «Авангарде». Новичок клуба получит 25 млн рублей за сезон.
– Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон. Переговоры «Авангарда» с Алексеем Макеевым тянулись долго. По всей видимости, к достижению компромисса стороны подтолкнула внезапная травма нападающего Рида Буше, – отметил Зислис.
О том, что Алексей Макеев в этом году будет играть за «Авангард», стало известно сегодня. Контракт с ним подписали на год.
·Спорт

Столько же получат Сергей Бойков, Игорь Мартынов, Алексей Соловьев, Александр Яремчук.
Журналист Михаил Зислис сообщил, сколько Алексей Макеев заработает в «Авангарде». Новичок клуба получит 25 млн рублей за сезон.
– Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон. Переговоры «Авангарда» с Алексеем Макеевым тянулись долго. По всей видимости, к достижению компромисса стороны подтолкнула внезапная травма нападающего Рида Буше, – отметил Зислис.
О том, что Алексей Макеев в этом году будет играть за «Авангард», стало известно сегодня. Контракт с ним подписали на год.