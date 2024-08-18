Столько длился телефонный разговор хоккеиста с представителями «ястребов», в ходе которого ему предложили переезд в Омск.

Российский нападающий Алексей Макеев, накануне подписавший годичный контракт с омским «Авангардом», прокомментировал соглашение с «ястребами». По словам хоккеиста, его уговорили на переезд в Омск буквально за 7 минут.

– Спасибо руководству «Авангарда» и тренерскому штабу за предоставленную возможность надеть майку омского клуба. Получилось все довольно-таки быстро. Буквально за телефонный разговор, за 7 минут обговорили все детали, а ночью я уже выехал в Омск, – сказал Макеев в комментарии пресс-службе «ястребов». – С тренерским штабом по прибытии переговорили, объяснили задачи, тренировочный процесс и тактику. Все мне знакомо, я проходил уже это. Сейчас нужно набраться игровых кондиций и с ребятами сплотиться. Много знакомых ребят, они помогали мне на тренировке.

В прошлом сезоне Алексей Макеев выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга. За 84 игры он набрал 42 (20+22) очка при показателе полезности «+19», однако уральский клуб не стал продлевать с ним контракт. В «Авангарде», по неофициальным данным, хоккеист заработает 25 млн рублей за сезон. Эксперты считают, что это небольшая сумма для игрока такого уровня.