Она рассказала в соцсетях, чем занималась на малой родине.

Топ-модель из Нью-Йорка Влада Рослякова рассказала в соцсетях об отпуске в Омске и в Таре. На малой родине она пробыла 2,5 недели.

– Меня не покидали экзистенциальные вопросы. Здесь я чувствовала абсолютную любовь и принятие, купалась в любви семьи и подруг детства. Я всерьез задумалась о важности или, скорее, об отсутствии важности этого мира блеска и мишуры, перемешанных с бездомными и сумасшедшими, в котором я живу, – написала Рослякова.

В отпуске Рослякова посетила свадьбу двоюродной сестры и стала крестной девочки-подростка. Также в Омске 37-летняя модель занималась рефлексотерапией, ЛФК и плаванием для лечения больной спины.