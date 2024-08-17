Преподаватель Омского медуниверситета Ирина Волошина заявила, что «виноваты» санкции.

Доктор медицинских наук, преподаватель Омского государственного медицинского университета Ирина Волошина объяснила «кусучие» цены на лечение зубов. По ее словам, виноваты санкции – профессиональная техника и инструменты были западного производства.

– Абсолютное большинство материалов, инструментов и техники западного производства. Даже лотки и сама стоматологическая установка. Санкции обеднили ассортимент на рынке, а зарубежные компании в связи с ними даже предзаказы отменили, а деньги вернули, – подчеркнула эксперт.

Медик привела в пример известную итальянскую фирму, которая свои стоматологические установки не продает теперь даже Казахстану. Так что все для дантистов везут теперь через страны-посредники. Транспортное плечо стало протяженнее, а значит, выросли расходы на доставку.

Логистика не могла не отразиться на ценах. В целом за 2022-й год они выросли на 11 %, а посещение специалиста в платной стомклинике обойдется теперь более чем на треть дороже. В нынешнем году ценник стал еще более солидным. Однако медики считают такие прейскуранты вполне обоснованными. И приравнивают стоматологию с услугами бьюти-сферы, где клиенты почему-то не скупятся.

– Основной ресурс – это человек с его знаниями и умениями. Потому что только он может применить на практике инструменты, материалы и оборудование. Вы спрашиваете: «Ой, почему это дорого?». Когда вы приходите на маникюр или прическу к девушке без высшего образования и оставляете порой две тысячи за визит – вас это не удивляет. А через некоторое время вы опять к ней придете и оставите деньги за повторную услугу, – рассуждает Волошина.

Эксперт считает, что важно найти «своего» стоматолога, который направит на лечение к другим специалистами, дабы устранить причину проблем с зубами.