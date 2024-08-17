Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Преподаватель Омского медуниверситета Ирина Волошина заявила, что «виноваты» санкции.
Доктор медицинских наук, преподаватель Омского государственного медицинского университета Ирина Волошина объяснила «кусучие» цены на лечение зубов. По ее словам, виноваты санкции – профессиональная техника и инструменты были западного производства. 
– Абсолютное большинство материалов, инструментов и техники западного производства. Даже лотки и сама стоматологическая установка. Санкции обеднили ассортимент на рынке, а зарубежные компании в связи с ними даже предзаказы отменили, а деньги вернули, – подчеркнула эксперт.
Медик привела в пример известную итальянскую фирму, которая свои стоматологические установки не продает теперь даже Казахстану. Так что все для дантистов везут теперь через страны-посредники. Транспортное плечо стало протяженнее, а значит, выросли расходы на доставку.  
Логистика не могла не отразиться на ценах. В целом за 2022-й год они выросли на 11 %, а посещение специалиста в платной стомклинике обойдется теперь более чем на треть дороже. В нынешнем году ценник стал еще более солидным. Однако медики считают такие прейскуранты вполне обоснованными. И приравнивают стоматологию с услугами бьюти-сферы, где клиенты почему-то не скупятся.
– Основной ресурс – это человек с его знаниями и умениями. Потому что только он может применить на практике инструменты, материалы и оборудование. Вы спрашиваете: «Ой, почему это дорого?». Когда вы приходите на маникюр или прическу к девушке без высшего образования и оставляете порой две тысячи за визит – вас это не удивляет. А через некоторое время вы опять к ней придете и оставите деньги за повторную услугу, – рассуждает Волошина. 
Эксперт считает, что важно найти «своего» стоматолога, который направит на лечение к другим специалистами, дабы устранить причину проблем с зубами.
Материалы по теме:
«Зубы по цене ракеты»: названы причины «космических» цен в омских стоматологиях
·Общество

Преподаватель Омского медуниверситета Ирина Волошина заявила, что «виноваты» санкции.
Доктор медицинских наук, преподаватель Омского государственного медицинского университета Ирина Волошина объяснила «кусучие» цены на лечение зубов. По ее словам, виноваты санкции – профессиональная техника и инструменты были западного производства. 
– Абсолютное большинство материалов, инструментов и техники западного производства. Даже лотки и сама стоматологическая установка. Санкции обеднили ассортимент на рынке, а зарубежные компании в связи с ними даже предзаказы отменили, а деньги вернули, – подчеркнула эксперт.
Медик привела в пример известную итальянскую фирму, которая свои стоматологические установки не продает теперь даже Казахстану. Так что все для дантистов везут теперь через страны-посредники. Транспортное плечо стало протяженнее, а значит, выросли расходы на доставку.  
Логистика не могла не отразиться на ценах. В целом за 2022-й год они выросли на 11 %, а посещение специалиста в платной стомклинике обойдется теперь более чем на треть дороже. В нынешнем году ценник стал еще более солидным. Однако медики считают такие прейскуранты вполне обоснованными. И приравнивают стоматологию с услугами бьюти-сферы, где клиенты почему-то не скупятся.
– Основной ресурс – это человек с его знаниями и умениями. Потому что только он может применить на практике инструменты, материалы и оборудование. Вы спрашиваете: «Ой, почему это дорого?». Когда вы приходите на маникюр или прическу к девушке без высшего образования и оставляете порой две тысячи за визит – вас это не удивляет. А через некоторое время вы опять к ней придете и оставите деньги за повторную услугу, – рассуждает Волошина. 
Эксперт считает, что важно найти «своего» стоматолога, который направит на лечение к другим специалистами, дабы устранить причину проблем с зубами.
Материалы по теме: