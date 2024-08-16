Омск-Информ
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·Общество

Администрация Омского района не сразу предоставила землю в Надеждино.

Прокуратура Омского района в ходе проверки выявила нарушения 14-дневного срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка многодетной семье под строительство дома, допущенные органами местного самоуправления. Установлено, что администрация Омского района на протяжении более 90 дней не решалась отдавать участок в Надеждино многодетной семье. Руководство района получило представление. После этого люди наконец-то получили полагающуюся им по закону землю.

·Общество

Администрация Омского района не сразу предоставила землю в Надеждино.

Прокуратура Омского района в ходе проверки выявила нарушения 14-дневного срока рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка многодетной семье под строительство дома, допущенные органами местного самоуправления. Установлено, что администрация Омского района на протяжении более 90 дней не решалась отдавать участок в Надеждино многодетной семье. Руководство района получило представление. После этого люди наконец-то получили полагающуюся им по закону землю.