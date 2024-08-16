Молодого человека подозревают в совершении преступления и распространили ориентировки.

Омские полицейские разыскивают 22-летнего Николая Панченко, скрывающегося от правоохранителей.

Его подозревают в совершении преступления, какого – не сообщается. Юноша перестал являться на процессуальные действия и исчез из дома.

На всякий случай сообщаются приметы разыскиваемого: волнистые волосы средней длины, глаза карие. Парень ведет себя, как легендарный агент 007 Джеймс Бонд: передвигается на автомобилях, правда, отечественного производства, представляется недостоверными данными.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Панченко, просят позвонить в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 8-913-609-75-19. Конфиденциальность гарантируется.