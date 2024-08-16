Компания ликвидирована из-за отсутствия хозяйственной деятельности.

В четверг, 15 августа, официально ликвидирована компания Торговый дом «Новосибирская птицефабрика – Омск». Такое решение было принято после собрания участников предприятия.

Закрытие компании – прямой результат прекращения непосредственной хозяйственной деятельности компании. Предполагается, что ООО Торговый дом «Новосибирская птицефабрика – Омск» окончательно прекратит свое существование не позднее 30 июля 2025 года, сообщает «СуперОмск». По факту производитель не выдержал конкуренции с омскими аграриями.

Согласно ЕГРЮЛ, омский филиал новосибирского предприятия, основанного в 1985 году, учрежден в апреле 2010 года. Помимо самого ОАО «Новосибирская птицефабрика», совладельцем фирмы выступает новосибирский фермер Леонид Ющенко, около 11 лет ее директором является Александр Сысоев. После 2020 года активность омского предприятия снизилась, а прибыль по состоянию на 2023 год составила 14 тыс. рублей.

В то же время как в Новосибирске продукция этой птицефабрики достаточно популярна. Предприятие производит до 55 тыс. тонн продукции в год. В ассортименте компании 180 наименований, вплоть до мясных полуфабрикатов.