Омск-Информ
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·Общество

Молодой человек пропал два дня назад. 

Вчера,14 августа, омские поисковики объявили поиски 26-летнего Владислава К.  Молодого человека видели последний раз два дня назад, 13 августа, в районе киноцентра у речного вокзала.

Особых примет в ориентировке не указывается, но, судя по  фото, у пропавшего худощавое телосложение, темные вьющиеся волосы и, возможно, проблемная кожа. Других подробностей не указано. 

·Общество

Молодой человек пропал два дня назад. 

Вчера,14 августа, омские поисковики объявили поиски 26-летнего Владислава К.  Молодого человека видели последний раз два дня назад, 13 августа, в районе киноцентра у речного вокзала.

Особых примет в ориентировке не указывается, но, судя по  фото, у пропавшего худощавое телосложение, темные вьющиеся волосы и, возможно, проблемная кожа. Других подробностей не указано. 