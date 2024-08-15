Успенский пост продлится всего две недели, но станет серьезным испытанием для православных омичей.

Накануне, 14 августа, у православных начался Успенский пост. Он длится всего две недели, но по своей строгости приравнивается к Великому посту. Речь главным образом идет не об ограничениях в пище, а том, чтобы свести к минимуму развлечения и поток информации.

– Ограничение себя от разного рода развлечений и от потока бездумной информации для человека оказывается зачастую более сложным, чем ограничение в области пищи. Иначе не замолчав и не побыв в тишине, не услышишь Бога, – сказал в эфире программы «Благовест. Слово Пастыря» митрополит Омский и Таврический Дионисий.

Владыка также подчеркнул, что ограничения нужны для духовной работы. Важно создать условия для того, чтобы побыть наедине с Богом, услышать нужный ответ. А для этого человеку нужна тишина.