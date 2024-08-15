Сборная команда педагогов и тьюторов из разных городов России прокачала лидерские качества у детей и подростков, выявила их сильные стороны и помогла определиться с будущим.

На базе Центра современного образования «Юнита» в Омске прошла уникальная деловая игра «Траектории лидерства» для детей 7–13 лет. Участники решали практические задачи, развивали свои предпринимательские задатки, навыки коммуникаций и лидерства. Ребята учились принимать решения в различных непростых ситуациях.

Подробнее о том, как все происходило и для чего нужны подобные игры, РИА «Омск-информ» рассказали магистр филологических наук, педагог-психолог, продюсер образовательных сред Ольга Щерба и руководитель Центра компетенций Томского государственного университета, директор Всероссийской школы развития «НооГен» Сергей Медведчиков.

Создать катапульту за пару часов

Пространство ЦСО «Юнита» выбрали не случайно. Здесь есть и удобные аудитории, и отличная пришкольная территория, и место для завтраков-обедов-ужинов. В деловую игру дети младшего и среднего школьного возраста погрузились на пять дней, увлекательная программа длилась с девяти утра до семи вечера.

Каждый день дети проходили новый модуль. Программа дня была спланирована так, чтобы занятия в помещении логически продолжались на улице подвижными коммуникативными и настольными играми. А еще ежедневно были мастерские на выбор. Можно было что-то сделать руками или заняться, к примеру, актерским мастерством. Вечер – традиционное время подведения итогов.

Началось все со знакомства и формирования детских команд. Первым был модуль «Коммуникация». Дети получали разные задачи, где они активно взаимодействовали друг с другом, чтобы совместно их решить.

Во второй день было конструирование и планирование. Дети составляли планы, по которым командам нужно было сконструировать катапульты из материалов, которые участники выбирали самостоятельно.

– Уличные игры были продолжением планирования, которое началось в аудиториях. Очень важно уметь планировать, работая в команде. Было много командных игр в живой детской среде, – рассказала Ольга Щерба.

Сергей Медведчиков подробнее остановился на описании этого задания. Перед тем как начать работу над конструированием катапульты, потребовалось распределение ролей в команде. Необходимо было проконтролировать друг друга, кто что и как сделал.

– Это такая предуправленческая деятельность: с одной стороны, игровая, с другой стороны, она точно продуктивная. И видно, кто справился с задачей, а кто нет. Из шести команд двум не удалось построить катапульты. Затем был разбор. В публичном поле и внутри команды совместно обсуждали, почему одним удалось, а другим не удалось выполнить задание. Что помогало, что мешало. И ребятишки вечером уходили с пониманием, что им нужно делать, чтобы в следующий раз такая ситуация либо не повторилась, если им не удалось, либо зафиксировать, какие хорошие ходы они совершили, чтобы была классная результативность, – пояснил Медведчиков.

Придумать и «заселить» 2D-мир

Третий день организаторы назвали «Оптимизация». Детям предстояло оптимизировать определенный процесс. Это была задача школы «НооГен», автором которой является Сергей Медведчиков. Детям нужно было придумать 2D-мир, где «живут» плоские предметы и плоские выдуманные обитатели.

– Дети включали свою безграничную фантазию, но по заданным рамкам. Нужно было оптимизировать свои имеющиеся знания под задачу. Все это учит огромному пониманию того, что иногда мы делаем что-то как всегда делали, а теперь нужно взглянуть на мир иначе. Это такая встреча с задачами, когда нет правильного решения и нет плана решения. Я думаю, это хороший навык для жизни, – уверена Ольга Щерба.

Четвертый день назывался «Позиционирование». В уже сложившихся группах перераспределялись роли. Так, опытные педагоги, отлично понимая, кто в группе лидер, старались дать возможность раскрыться каждому ребенку.

– Нельзя сказать, что мы прямо здесь и сейчас готовили управленцев. Это скорее такая пропедевтика, такая разминка, чтобы чуть позднее у ребят были представления о том, хотят ли они, могут ли они быть управленцами. Они решали достаточно сложные задачи, на которых это можно и отследить, и с ними обсудить, – уточнил Сергей Медведчиков.

Он считает, что даже в столь раннем возрасте ребенку важно понять, есть ли у него задатки лидера, предпринимателя, управленца.

– Одна из задач нашей деловой игры – это как раз было дать опыт, чтобы были более полные, основанные на деятельности, на рефлексии представления о себе, о том, что ребенку интересно и что важно, – добавил Медведчиков.

Он уверен, что роль игропрактики в образовательном процессе высока. Игра как формат образования сочетает в себе игровую механику, разнообразные форматы и возможность в разных ролях включаться в разнообразную деятельность.

Стать авторами своей жизни

Однако не всем дано быть лидерами, да и командная деятельность подразумевает, что кто-то должен быть исполнителем.

– Важно было донести до детей, что каждый из них – автор своей жизни. Важнее быть лидером для самого себя. Каждый человек может себе поставить цель. Мы учились ставить цели, в том числе с использованием известной техники SMART, – считает Ольга Щерба.

Дети узнавали, как делать цель релевантной, как увидеть свою цель. Дети называли разные цели, соответствующие их возрасту. Например, желание иметь много друзей или подружиться с кем-то конкретным. Им объясняли примерные шаги, что нужно сделать, чтобы с ними хотели играть, хотели дружить. Чтобы ребенок был успешен и в спортивных секциях, и в школе. И в целом в жизни. Начиная с малого, а затем у них появляются большие цели.

И, наконец, пятый день завершился подведением итогов.

– Очень рада составу педагогов, представлявших Омск, Томск, Пермь, Ижевск, Красноярск. Все показали пример хорошей работы в команде. Каждый был ответственен. Каждый был максимально профессионален в той области, которая ему выделялась, – отметила Ольга Щерба. – Отдельной благодарности заслуживают тьюторы. У каждой команды был свой тьютор, они сопровождали каждого игрока в течение всей недели. Помогали осваиваться в том процессе, которые мы задавали.

В конце деловой игры состоялся разговор с родителями. Им рассказали о сильных сторонах их детей, дали рекомендации, в какую сторону имеет смысл развиваться. Эта информация должна помочь в дальнейшем выбирать секции дополнительного образования, да и в целом принять решения по поводу будущего ребенка.

Добавим, что детская деловая игра «Траектории лидерства» прошла впервые в России в составе сборной команды педагогов и тьюторов из разных городов страны.

Центр современного образования «Юнита» показал себя идеальной площадкой для такого масштабного и глубокого мероприятия, как деловая игра. Это оценили и педагоги, и дети, и их родители.

Фото: ЦСО «Юнита»