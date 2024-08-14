Омск-Информ
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·Общество

Его могут незаконно продавать в Омске.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили в Крыму фальсифицированную молочную продукцию. Ее произвел «Мосальский молокозавод», который располагается в Ялте и селе Константиновка Симферопольского района. Однако на самом деле по этим двум адресам никакого производства нет.
Продажа такой продукции незаконна, потому что неизвестно, в каких условиях ее изготавливали. Омичей, которые увидят ее в магазинах, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.
·Общество

Его могут незаконно продавать в Омске.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили в Крыму фальсифицированную молочную продукцию. Ее произвел «Мосальский молокозавод», который располагается в Ялте и селе Константиновка Симферопольского района. Однако на самом деле по этим двум адресам никакого производства нет.
Продажа такой продукции незаконна, потому что неизвестно, в каких условиях ее изготавливали. Омичей, которые увидят ее в магазинах, просят сообщать об этом в Роспотребнадзор.