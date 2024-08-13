Омск-Информ
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·Общество

Специалисты выясняют, что случилось с водой.
Вода в реке Замарайке на территории Омска окрасилась в красный цвет. Это заметили горожане и забили тревогу в соцсетях. В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области обещали выяснить, в чем дело.
– Информацию передали специалистам эконадзора министерства для проведения выездного обследования территории, – прокомментировали в Минприроды.
 
О результатах чиновники пообещали сообщить 21 августа.
·Общество

Специалисты выясняют, что случилось с водой.
Вода в реке Замарайке на территории Омска окрасилась в красный цвет. Это заметили горожане и забили тревогу в соцсетях. В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области обещали выяснить, в чем дело.
– Информацию передали специалистам эконадзора министерства для проведения выездного обследования территории, – прокомментировали в Минприроды.
 
О результатах чиновники пообещали сообщить 21 августа.