На фестивале здорового образа жизни компания обеспечила возможность оперативной работы для СМИ и городских пабликов, предоставив интернет по оптике.

В Сибирском кадетском корпусе прошел ежегодный яркий и насыщенный фестиваль активного отдыха «Штормфест», который подарил незабываемые впечатления всем гостям. Мероприятие разделили на 5 стихий: огонь, вода, земля, воздух и шторм. Праздник посетило более 30 тысяч омичей.

«Ростелеком» в Омске для освещения мероприятия предоставил интернет по оптике на скорости до 1 Гбитс и Wi-Fi. Это обеспечило возможность для оперативной работы СМИ, трансляции прямого эфира на областном «12 канале» и в социальных сетях популярных городских пабликов.

– Фестиваль активного отдыха стал ярким событием в жизни города. Он подарил гостям незабываемые впечатления и эмоции, а также возможность попробовать новые виды развлечений. Здоровый образ жизни становится приоритетом для многих людей. Благодарим компанию «Ростелеком» за организацию интернета для онлайн-трансляции мероприятия, – отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

На территории Сибирского кадетского корпуса все желающие прокатились на зиплайне и посмотрели на город с высоты птичьего полета. Это стало настоящим приключением для любителей экстремальных ощущений. Также на фестивале омичи поплавали на сапборде в специально установленном бассейне. Кроме того, в программе праздника были захватывающие гонки дронов профессиональных спортсменов-пилотов. Для тех, кто предпочитает более традиционные развлечения, была организована зона стрельбы из лазерных пистолетов. Омичи проверили свою меткость и получили массу положительных эмоций. Для самых юных гостей работала локация «Синий трактор» с детскими активностями.

– Рад, что наша компания принимает участие в серии городских проектов, посвященных празднованию Дня города, в качестве телекоммуникационного партнера. На «Штормфесте» «Ростелеком» предоставил интернет по оптике, что обеспечило бесперебойную работу СМИ. За двенадцать часов работы специалисты компании зафиксировали трафик почти 50 Гб, – подчеркнул директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Добавим, что среди посетителей «Штормфеста» разыграли подарки: умную колонку, импульсный водяной пистолет и стайлер.

Фото: Антон Попурей, Станислав Синявский