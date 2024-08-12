Об этом сообщил генеральный директор центра имени Хруничева Алексей Варочко.

Гендиректор государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко объявил о серийном запуске ракет «Ангара». Изготовлением техники займется омский филиал предприятия – ПО «Полет».

– Сегодня мы можем говорить, что серийное производство ракет «Ангара» на нашем омском филиале началось, – цитирует Варочко ТАСС.

По словам руководителя, в этом году производственное объединение уже сдало изделия в рамках серийных контрактов с госзаказчиком.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что «Полет» через 1,5 года сможет выйти на максимальные проектные мощности и будет способен производить до восьми тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5».

Напомним, что первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области успешно прошел 11 апреля текущего года.