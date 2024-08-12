Реализованный при поддержке завода «Полиом» проект по оснащению общественного пространства приурочен к 100-летию музея им. Врубеля.

Новая площадка для культурных мероприятий, уличных экспозиций и творческих встреч горожан под открытым небом появилась во внутреннем дворе омского музея имени М. А. Врубеля. Здесь обустроили сцену и места для зрителей, установили освещение, представили арт-объекты, выполненные по мотивам картин Врубеля. Экспонаты гармонично сочетаются с живыми растениями. Площадку сделали многофункциональной и предусмотрели защиту от непогоды. В дальнейшем здесь будут проходить выставки, перфомансы, акустические концерты, мастер-классы, лекции и другие культурно-просветительские события для жителей и гостей Омской области.

Музей имени М. А. Врубеля расположен в историческом центре города — в здании бывшего страхового товарищества «Саламандра». С 2019 года на базе музея действует представительство Государственного Эрмитажа в Сибири. Реконструкция внутреннего двора была приурочена к 100-летию музея. Реализован проект при поддержке омского завода «Полиом» по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Казалось бы, нет ничего необычного в музейном дворике. На первый взгляд, это просто открытое пространство с клумбами, сценой и подсветкой. Но все меняется, как только это пространство наполняется людьми. Во дворике центра «Эрмитаж-Сибирь» жители Омска могут любоваться экспозициями, посещать лекции и мастер-классы на свежем воздухе – под музыку и при свете вечерних фонарей. Такие площадки делают музеи современными культурными центрами, открытыми для творчества и экспериментов местных художников, которые не ограничены четырьмя стенами, – отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

Благоустройство музейного дворика стало не единственной общественной инициативой завода по производству полипропилена «Полиом».

– Как одно из самых высокотехнологичных предприятий региона мы непрерывно развиваем экономику Омской области. Вместе с тем для нас важно находить и поддерживать проекты, которые отвечают запросам омичей на благоприятную среду. Обновление музейного дворика – это расширение творческого пространства Омска и инвестиция в привлекательный для жизни регион, – подчеркнул генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов.

Первыми оценили результаты реконструкции сотрудники музея.

– Внутренний «каменный» двор здания «Саламандры» превратился в дивный сад с живыми растениями и подсветкой, где можно послушать лекцию или музыку. Уверена, что двор сибирского Эрмитажа станет точкой притяжения и реализации творческого потенциала молодежи, – считает директор Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Фарида Буреева.

Об источниках вдохновения для наполнения арт-пространства рассказал ландшафтный дизайнер Павел Путятин:

– Создавая объекты музейного дворика, мы вдохновлялись полотнами Михаила Врубеля. Многое в творчестве этого художника находится словно на грани между мирами. Этот подход мы воплотили в своих композициях. Симбиоз различных материй наполняет их ощущением бесконечности жизни и души. Все элементы символичны. Пример – инсталляция на основе работы «Царевна Лебедь». Здесь же вы сможете увидеть арт-объекты, навеянные произведениями «Демон сидящий» и «Пан» – шедеврами великого омского художника.

Добавим, что обновление примузейных пространств является одним из ключевых направлений программы «Родные города». Так в 2023 году накануне «Ночи музеев» после реконструкции был открыт дворик «Эссен» Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея, а год спустя уличное пространство также появилось у музея «Искусство Омска».