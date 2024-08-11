Кровососущие насекомые не дадут омичам покоя до холодов. Важно правильно одеваться и защищаться.

Кандидат биологических наук, энтомолог Вероника Никонова предупредила омичей о скором пришествии новых кровососущих насекомых. Осенью на смену надоевшим всем комарам придут мухи-жигалки.

Их численность меньше, чем мошек, комаров и слепней, но укусы этих насекомых также неприятны. Поэтому важно правильно одеваться и защищать себя.

– Для защиты от гнуса лучше надевать одежду, закрывающую открытые участки тела, и использовать репелленты, – цитирует эксперта портал «Город55». – От мошек еще спасает ванилин. А от слепней — почти ничего, может и через одежду тяпнуть. А вот ночью их и мошек вы не найдете. Так что выбирайте, когда и куда идти, чтобы не встретить тех, кому будете не рады.

Избежать нашествия кровососов, которых особенно много этим летом, помогают сильные морозы зимой, малое количество снега, быстрое его таяние и жаркая сухая погода.