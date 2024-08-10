В доме на улице Олега Кошевого этого жизненно необходимого ресурса нет уже четвертую неделю.

В мэрию Омска продолжают поступать жалобы на срывы сроков подачи горячей воды после сезонного отключения.

– Котовского, 16, когда вода горячая будет? Объявление висит до 2 августа, на дворе 9, где вода? – пишет один омич.

– 10 лет Октября, 105, когда ожидать включение горячей воды? С 24 июля сидим без горячей воды, обещали сначала до 02.08, потом до 09.08, сегодня 9 – воды так и нет, – жалуется другой горожанин.

– Ул. Олега Кошевого, д. 10. Пошла 4 неделя без горячей воды, – сообщает еще один несчастный пользователь тазика.

В мэрии обещают завершить все ремонтные работы и дать омичам помыться «тепленькой» с 13 августа.

– Из-за большого объема работ и загруженности персонала ремонтные работы на тепловых сетях запланированы до 12 августа, до конца дня включительно. Приносим извинения, – уточнили в мэрии Омска.

Такая ситуация в городе наблюдается все лето. Причиной отсутствия горячей воды стали аварии на сетях.