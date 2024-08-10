Омск-Информ
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·Общество

Ремонтные работы в домовладениях завершатся до конца августа.

В Усть-Ишиме завершается ликвидация последствий паводка. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что ремонтные работы в пострадавших домовладениях завершатся до конца августа.

– Ремонтные бригады от районов, которые были закреплены за пострадавшими населенными пунктами Усть-Ишимского района, в своем большинстве уже работы выполнили. Поставил задачу главам муниципалитетов завершить все оставшиеся ремонтные работы в домах жителей к концу августа. Особое внимание уделим семьям участников СВО, многодетным семьям, пенсионерам, – сказал Хоценко в своем Телеграм-канале.

Выяснилось, что единовременную выплату получили уже 9919 человек, компенсации по частичной и полной утрате имущества зачислены 829 жителям. Продолжаются выплаты на капитальный ремонт.

·Общество

Ремонтные работы в домовладениях завершатся до конца августа.

В Усть-Ишиме завершается ликвидация последствий паводка. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что ремонтные работы в пострадавших домовладениях завершатся до конца августа.

– Ремонтные бригады от районов, которые были закреплены за пострадавшими населенными пунктами Усть-Ишимского района, в своем большинстве уже работы выполнили. Поставил задачу главам муниципалитетов завершить все оставшиеся ремонтные работы в домах жителей к концу августа. Особое внимание уделим семьям участников СВО, многодетным семьям, пенсионерам, – сказал Хоценко в своем Телеграм-канале.

Выяснилось, что единовременную выплату получили уже 9919 человек, компенсации по частичной и полной утрате имущества зачислены 829 жителям. Продолжаются выплаты на капитальный ремонт.