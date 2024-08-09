Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Авторами стали Сергей Денисенко и Сергей Шичкин.
Называевские депутаты 1 августа утвердили гимн района, который написали омский поэт Сергей Денисенко и омский композитор Сергей Шичкин. Как сообщает местная газета «Наша Искра», документ также подписал глава Сергей Доценко.
Гимн:
Мы все, родимая земля,
тобой хранимы!
Светла история твоя,
район любимый!
И «называевский» наш труд –
любовью скрашен,
ведь люди добрые живут
в районе нашем.
И в душе, и в сердце он –
символ гордости:
Называевский район
Омской области.
Да, мы не можем без труда,
к нему – причастье!
Мы – называевцы, да-да,
и это – счастье!
И это – в жизни, не в кино,
и всем на зависть
мы – называевцы давно,
мы так назвались...
Весь текст можно прочесть здесь.
Отметим, что у Называевского района уже был неофициальный гимн под названием «Край родной, Называевский край». Его написала местная поэтесса Ирина Кулешова.
·Культура/Афиша

Авторами стали Сергей Денисенко и Сергей Шичкин.
Называевские депутаты 1 августа утвердили гимн района, который написали омский поэт Сергей Денисенко и омский композитор Сергей Шичкин. Как сообщает местная газета «Наша Искра», документ также подписал глава Сергей Доценко.
Гимн:
Мы все, родимая земля,
тобой хранимы!
Светла история твоя,
район любимый!
И «называевский» наш труд –
любовью скрашен,
ведь люди добрые живут
в районе нашем.
И в душе, и в сердце он –
символ гордости:
Называевский район
Омской области.
Да, мы не можем без труда,
к нему – причастье!
Мы – называевцы, да-да,
и это – счастье!
И это – в жизни, не в кино,
и всем на зависть
мы – называевцы давно,
мы так назвались...
Весь текст можно прочесть здесь.
Отметим, что у Называевского района уже был неофициальный гимн под названием «Край родной, Называевский край». Его написала местная поэтесса Ирина Кулешова.