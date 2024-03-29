В прошлом году в этом районе трудоустроен 41 человек с инвалидностью.

В прошлом году в этом районе трудоустроен 41 человек с инвалидностью.

В Омской области активно реализуются программы по содействию трудоустройству инвалидов. И Называевский район в этом направлении задает высокие стандарты, став лидером по трудоустройству людей с инвалидностью в 2023 году.

По данным регионального министерства труда и социального развития, в прошлом году в Омской области было трудоустроено более 800 инвалидов. Наибольшее количество – 41 человек – нашли работу благодаря усилиям специалистов Центра занятости населения Называевского района. Секрет такого успеха кроется в индивидуальном подходе к каждому соискателю.

- Уже на начальном этапе общения составляется специальный план для работы с ним. Сейчас в большом количестве требуются работники с профессиональным образованием, поэтому мы предлагаем нашим клиентам пройти обучение или переподготовку. Только с начала этого года к нам обратились 11 человек с инвалидностью, - отметила директор Центра Ольга Шестакова.

Тесное сотрудничество налажено и с работодателями Называевского района. Актуальная информация о вакансиях размещается на сайте и в соцсетях Центра занятости, что позволяет компаниям оперативно находить подходящих кандидатов.

Среди организаций, регулярно прибегающих к услугам Центра, - САУ «Лесхоз», ООО «Тепловик», УК «Называевск» и Называевский кирпичный завод. Благодаря этому конструктивному диалогу совсем недавно в САУ «Лесхоз» был трудоустроен Дмитрий Пономарев с третьей группой инвалидности. Молодой человек успешно работает кассиром, полностью соответствуя требованиям вакансии благодаря профильному образованию и опыту работы на ПК. Этот и многие другие примеры демонстрируют, что при правильном подходе можно обеспечить достойную занятость для любого человека, невзирая на состояние здоровья.

В Называевском районе создана по-настоящему инклюзивная среда, где каждый может максимально реализовать свой потенциал.