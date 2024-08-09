Вместе с соучастником они сколотили состояние, заработав на особняк и спорткар. Сейчас ведутся судебные слушания.

В штате Флорида американские власти задержали граждан России и Казахстана, которых подозревают в кибермошенничестве, – омича Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева. Такая информация была опубликована на местном новостном ресурсе. Отмечается, что Павел ранее являлся директором омского филиала МММ-2011. В 1990-е годы была такая финансовая пирамида, филиалы которой работали по всей стране. Мошенники обманули тысячи доверчивых людей.

В ходе расследования этого дела было установлено, что задержанные администрировали даркнет-форум WWH Club, на котором держатели кредитных карт теряли свои деньги, а также была торговля нелегально добытой информацией. Ресурс также «славился» инструкциями по мошенничеству с банковских карт. В марте 2023 года в таком преступном форуме насчитывалось 350 тысяч пользователей.

По информации издания «Коммерсант», Павел Кублицкий и Александр Ходырев приехали в США в декабре 2022 года, попросив убежища. Они проживали в Южной Флориде, несмотря на то что официально были безработными, жили на широкую ногу: у них был особняк и спорткар. По материалам дела, задержанные предлагали за 60 тысяч рублей научить людей хакерству, фишингу и даже лайфхаки, как выжить самому разыскиваемому преступнику в бегах.

Четыре года американские спецслужбы пытались поймать подозреваемых. Но все закончилось для кибер-коучей, когда агент ФБР, находясь под прикрытием, выступил в роли покупателя «образовательного контента». Это послужило основанием для получения ордера для ареста.

Правоохранители обвиняют задержанных в сговоре с целью незаконного оборота устройств для несанкционированного доступа и сговоре с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа. Отметим, что по нарушенным статьям им может светить от 10 до 20 лет заключения. Ход дела продолжится в суде.