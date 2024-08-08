Подрядчик объяснил, почему опоры моста покрашены частично.

В Омске несколько месяцев назад завершился ремонт Ленинградского моста. Омичи заметили, что его опоры окрашены только частично.

Это показалось горожанам необычным. Они предположили, что строители хотели замазать граффити на мосту. Другие версии были связаны с тем, что опоры будут докрашивать или что их забыли покрыть краской.

По словам подрядчика, который занимался ремонтом, опоры покрасили согласно проектно-сметной документации, сообщает «СуперОмск».

– Часть опор, укрепленная гранитом, не красится, – рассказал заместитель генерального директора по строительству ООО «Стройтраст» Игорь Шестаков.

Напомним, что Ленинградский мост ремонтировали полтора года. Его открытие состоялось 12 июня 2024 года. Стоимость работ составила 1,9 млрд рублей.