Так, при покупке гаджетов сибиряки останавливают свой выбор на моделях черного и синего цветов.

Россияне стали больше интересоваться смартфонами в золотом цвете – спрос на них вырос на 150 % в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом лидирующими цветами остаются традиционные черный и синий. А вот розовый цвет набрал популярность в категории чехлов на смартфоны. Об этом свидетельствуют данные продаж объединенной розничной сети МегаФона и Yota.

Смартфоны в золотом цвете набирают популярность. В первом полугодии текущего года в объединенной розничной сети МегаФона и Yota было приобретено в 2,5 раза больше устройств в этом цвете. За ним следует белый: такие смартфоны стали покупать в 1,2 раза чаще, чем в январе-июне 2023-го.

Сибиряки, как и россияне в целом, остаются приверженцами более практичных расцветок. Самым популярным цветом смартфонов традиционно стал черный: на него пришлось более 38 % проданных гаджетов. За ними следуют синий (24 %) и серый (19 %). Также в топ-5 входят зеленый (13 %) и белый (3 %) цвета.

Розовый цвет попал в тройку лидеров сразу по двум категориям товаров: умные часы и детские планшеты. Так, умные часы розового цвета выбирают 9 % покупателей, детские умные часы – 27 %, а детские планшеты – 29 %.

Среди чехлов на смартфоны по динамике спроса победили яркие расцветки. Розовый цвет стал лидером по приросту: в январе-июне 2024 года аксессуар в этом цвете приобретали в 5,2 раза чаще, чем в первом полугодии 2023 года. Следом по приросту идут фиолетовые, белые и зеленые чехлы. Однако наибольшая часть владельцев смартфонов предпочитает не скрывать любимый цвет девайса и выбирает прозрачные чехлы – так сделали 44 % покупателей.

Черный цвет смартфонов является лидером не только среди россиян, но и по всему миру. Тем не менее временами наступают периоды триумфа непопулярных, казалось бы, цветов. Так случилось с iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, презентованными в 2022 году: модели в фиолетовом цвете моментально стали лидерами продаж в США. Согласно исследованию CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), в преддверии новогодних праздников в декабре того же года фиолетовые iPhone 14 Pro и 14 Pro Max выбирали 42 % покупателей. На долю золотых тогда пришлось 24 %, черные с 23 % заняли только третью строчку.

Тренд на фиолетовый цвет данных моделей прослеживается и в продажах МегаФона в первом полугодии 2023 года: 58 % проданных смартфонов линейки iPhone 14Pro и 14 Pro Max были фиолетовыми, тогда как черными – 24 %. А вот в аналогичном периоде текущего года черный цвет вернул позиции, и две трети проданных iPhone 14 Pro и 14 Pro Max снова были в черном цвете.

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