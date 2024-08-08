Омские центры гуманитарной помощи принимают предметы первой необходимости: воду, неприхотливые к условиям хранения продукты, спальные принадлежности.

Ситуация в Курской области, подвергшейся нападению ВСУ, остается напряженной. Власти региона объявили режим ЧС, несколько тысяч мирных жителей были вынуждены оставить свои дома и покинуть зону боевых действий. Часть из них нашли приют в пунктах временного размещения, всем им оказывается помощь. Жители российских регионов не остались равнодушными к трагедии. О готовности омичей прийти на помощь курянам заявил, в частности, губернатор Омской области Виталий Хоценко. Мэр Омска Сергей Шелест в свою очередь отметил, что сибиряки всегда отличались особой сплоченностью.

– Сегодня все мы вместе должны проявить ее в деле помощи жителям Курской области. Нет сомнений в том, что армия России выбьет врага, а нам с вами надо помочь мирному населению. Вместе с главой региона Виталием Павловичем Хоценко приняли решение об открытии сбора гуманитарной помощи жителям Курской области. Призываю всех не стоять в стороне, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Предметы первой необходимости, вода, неприхотливые к условиям хранения и перевозки продукты, спальные принадлежности — эти и другие вещи принимаются от всех желающих на базе Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи: ул. Чапаева, д. 71/1 (вход напротив бассейна «Ермак»), телефон: +7 (913) 680-00-17. Также сбор ведется в городском Центре социальной помощи населению на проспекте Мира, 35б, телефон: 8 (3812) 22-25-45.