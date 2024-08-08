Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Суд обязал застройщика возвести это сооружение рядом с домом на улице 3-я Енисейская.

Компанию «Сибирский строитель» через суд обязали возвести подпорную стену рядом с новостройкой, расположенной по адресу: 3-я Енисейская, 28/1 на Левобережье. В прошлом году там обвалился грунт и возникла угроза сползания дома в ближайший овраг.

Из-за обвала грунта произошло разрушение парковки возле многоэтажки, также пришлось ограничить доступ к детской площадке. Непосредственно в доме были выставлены маячки, чтобы контролировать ситуацию. Застройщик, компания «Сибирский строитель», уверял, что угрозы сползания дома в овраг нет.

Строительство подпорной стены позволит дополнительно защитить новостройку.

1171
·Общество

Суд обязал застройщика возвести это сооружение рядом с домом на улице 3-я Енисейская.

Компанию «Сибирский строитель» через суд обязали возвести подпорную стену рядом с новостройкой, расположенной по адресу: 3-я Енисейская, 28/1 на Левобережье. В прошлом году там обвалился грунт и возникла угроза сползания дома в ближайший овраг.

Из-за обвала грунта произошло разрушение парковки возле многоэтажки, также пришлось ограничить доступ к детской площадке. Непосредственно в доме были выставлены маячки, чтобы контролировать ситуацию. Застройщик, компания «Сибирский строитель», уверял, что угрозы сползания дома в овраг нет.

Строительство подпорной стены позволит дополнительно защитить новостройку.

1171