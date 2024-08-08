Омск-Информ
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·Общество

9-летнего мальчика нашли живым и здоровым.

В омской полиции рассказали подробности поисков пропавшего 9-летнего школьника. Его нашли живым и здоровым. Ранее ребенка уже начали искать поисковики. 

По предварительным данным, школьник вчера днем без разрешения родителей ушел гулять. Домой возвращаться побоялся. И переночевал в подъезде дома в соседнем дворе. Утром на улице его увидела мама и сообщила сотрудникам полиции. Противоправных действий в отношении школьника за время его отсутствия не совершено. Сейчас с ним и его семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

·Общество

9-летнего мальчика нашли живым и здоровым.

В омской полиции рассказали подробности поисков пропавшего 9-летнего школьника. Его нашли живым и здоровым. Ранее ребенка уже начали искать поисковики. 

По предварительным данным, школьник вчера днем без разрешения родителей ушел гулять. Домой возвращаться побоялся. И переночевал в подъезде дома в соседнем дворе. Утром на улице его увидела мама и сообщила сотрудникам полиции. Противоправных действий в отношении школьника за время его отсутствия не совершено. Сейчас с ним и его семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.