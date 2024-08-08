Омск-Информ
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·Общество

9-летнего омича ищут со вчерашнего дня.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о поисках 9-летнего школьника Вячеслава Фаррахова. Сообщается, что вчера, 7 августа, он ушел гулять и не вернулся. Со вчерашнего дня его ищут родители и полиция.

Приметы школьника: рост 130 см, волосы русые, глаза карие, телосложение худощавое. На нем были черные джинсы, темно-синяя кофта, сандалии. Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят связаться с поисковиками по номеру 8-800-700-54-52 или позвонить по телефону 112 для вызова экстренных служб.

·Общество

9-летнего омича ищут со вчерашнего дня.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о поисках 9-летнего школьника Вячеслава Фаррахова. Сообщается, что вчера, 7 августа, он ушел гулять и не вернулся. Со вчерашнего дня его ищут родители и полиция.

Приметы школьника: рост 130 см, волосы русые, глаза карие, телосложение худощавое. На нем были черные джинсы, темно-синяя кофта, сандалии. Тех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят связаться с поисковиками по номеру 8-800-700-54-52 или позвонить по телефону 112 для вызова экстренных служб.