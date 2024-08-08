Они передвигаются на автомобилях и планируют объехать 52 страны.

В минувший вторник семь малазийских путешественников, которые уже три месяца ездят из страны в страну, добрались до Омска. Иностранные гости пробыли здесь три дня. В нашем городе путешественники поели пельменей, попробовали борщ, прокатились на велосипедах и осмотрели основные достопримечательности.

Как сообщает Омск_путеводитель, семь пенсионеров-путешественников на четырех грузовиках выехали из Малайзии 15 мая. За 3 года они планируют проехать 52 страны. Россия стала пятой в их маршруте. Они планируют доехать до Норвегии, проехать всю Европу и в Марокко повернуть назад.