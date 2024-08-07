Тысячи предпринимателей по всей Сибири успели воспользоваться сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета с начала 2024 года.

Уже почти 8 тысяч предпринимателей зарегистрировали свой бизнес, воспользовавшись сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета (РБиДОС). Такие данные приводят в Сибирском банке Сбера.

Чаще всего, по 1,5 тыс. пользователей, сервисом пользуются в Красноярском крае и Новосибирской области. В Алтайском крае 1,2 тыс. пользователей. Пользуется популярностью сервис также у предпринимателей из Омской, Кемеровской и Томской областей – в среднем по 800 пользователей в каждом регионе.

Самыми популярными видами бизнеса, которые регистрируют в банке сибиряки, стали продажи на маркетплейсах, грузоперевозки, строительство, розничная торговля, ресторанный бизнес и доставка продуктов. На долю первой пятерки приходится четверть всех регистраций.

– Сегодня, чтобы начать бизнес, нет необходимости общаться с нотариусами, платить госпошлину, очно посещать госучреждения. С помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в Сбере можно зарегистрировать ИП или ООО дистанционно, подав заявку онлайн. Сервис сам формирует пакет необходимых документов и передает их в налоговую без посредников. Счет будет открыт сразу после регистрации бизнеса в мобильном приложении, – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Вместе с тем видов бизнеса, которые дистанционно регистрируют сибиряки, по данным Сбербанка, огромное количество – около 650, включая традиционные: «дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха», «производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей», «ремонт игрушек и подобных им изделий» и высокотехнологичные – как, например, «производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования».

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