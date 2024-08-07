Омск-Информ
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·Общество

На текущий год выделены средства только на проектирование сооружения.

В райцентре Седельниково на севере Омской области планируется строительство нового моста через реку Китюпку. Действующая переправа сильно обветшала, новую собираются строить на ее месте.

Длина моста составляет всего 50 метров, однако его строительство займет фактически три года. В текущем году власти намерены выбрать организацию, которая разработает проектную документацию (за 6,3 млн рублей), а непосредственно строительные работы пройдут в 2025-2026 годах. Для этого седельниковским властям еще нужно получить финансирование из вышестоящих бюджетов.

·Общество

На текущий год выделены средства только на проектирование сооружения.

В райцентре Седельниково на севере Омской области планируется строительство нового моста через реку Китюпку. Действующая переправа сильно обветшала, новую собираются строить на ее месте.

Длина моста составляет всего 50 метров, однако его строительство займет фактически три года. В текущем году власти намерены выбрать организацию, которая разработает проектную документацию (за 6,3 млн рублей), а непосредственно строительные работы пройдут в 2025-2026 годах. Для этого седельниковским властям еще нужно получить финансирование из вышестоящих бюджетов.