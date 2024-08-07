В «прошлой жизни» отдыхать в европейские страны ездили тысячи омичей. Сейчас – несколько десятков в год.

Омскстат обнародовал данные о численности российских туристов, отправленных в путешествия омскими турфирмами за последние 15 лет. В последние два года турпоток из региона кратно увеличился, и произошло это за счет российских направлений. Европа, куда раньше ездили на отдых тысячи омичей, сегодня непопулярна.

Рекордные для местной отрасли туризма цифры были показаны в 2022 году. Тогда путевки на отдых купили более 195 тыс. человек. Год назад цифры были скромнее – около 182 тысяч, но это все равно значительный поток. До пандемии коронавируса, например, из Омской области поехали 116 тыс. туристов. Сегодня львиная доля туристов-омичей отдыхает в России (165 тысяч в 2022-м и 140 тысяч за прошлый год), а среди зарубежных направлений преобладает Азия (главным образом это Турция).

Желающих ехать в Европу практически нет. В прошлом году турпоток составил всего 91 человек, в 2021–2022 годах туда отправлялись по 200–300 человек. Для сравнения, в 2013 году Европу посетили свыше 17 тыс. омичей. «В прошлой жизни» они отдыхали в Греции, Испании, Италии, Чехии. Сегодня туда отправляются буквально единицы. В Чехию, к примеру, в прошлом году не поехал никто. Это связано с дороговизной отдыха, труднодоступностью виз и в целом недружелюбной политикой европейских государств по отношению к россиянам. Естественно, свою роль сыграла и пандемия коронавируса.

Главным направлением зарубежного отдыха для жителей Омской области по-прежнему является Турция. В «лучшие годы» туда ездили по 21–22 тыс. человек, сегодня – от 14 до 17 тысяч.