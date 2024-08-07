Можно не только купить участок и возвести дом «с нуля», но и продолжить начатое строительство. В качестве взноса допустимо использование средств материнского капитала.

С 6 августа можно оформить в ВТБ ипотеку на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов. Это позволит получить дополнительную защиту денег – средства будут перечислены подрядчику только после завершения стройки. Подать заявку на кредит клиенты могут как по обновленной «семейной» ипотеке, так и по базовым условиям банка.

Условия получения ипотеки на ИЖС с эскроу по «семейной» программе соответствуют требованиям господдержки. Кредит могут оформить те, у кого есть хотя бы один ребенок до 6 лет, два и более несовершеннолетних детей или ребенок-инвалид. Ставка для всех регионов единая и составляет 6 % годовых. Сумма кредита может достигать 12 млн рублей при строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В остальных регионах – до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 20,1 %.

Базовыми условиями банка при строительстве домов с эскроу могут воспользоваться все категории россиян, независимо от наличия детей. В этом случае ипотека предлагается в ВТБ по ставке от 21,2 %. При этом максимальный размер кредита может достигать 100 млн рублей, а первый взнос должен быть не менее 25 % от суммы строительства. Возможность получить кредит на ИЖС без использования эскроу сохраняется только по базовым условиям банка.

Возможных подрядчиков и проекты для заключения договоров подряда с эскроу-счетами клиенты могут подобрать на цифровом сервисе строим.дом.рф. Срок кредита как по базовым условиям, так и по «семейной» ипотеке может достигать 30 лет. Залогом выступает земельный участок, а после завершения строительства – дом. Дополнительное обеспечение на период строительства дома – поручители или залог другой недвижимости – предоставлять не нужно.

– Эскроу давно и успешно применяется при строительстве квартир, защищая россиян от срыва сроков их сдачи. Широкое распространение этого инструмента на ИЖС наведет порядок и в этой сфере. Конечно, пока подрядчиков, готовых так работать, немного, но мы уверены, что вполне справедливое желание россиян получить прозрачный и понятный продукт подтолкнет многие компании перестроиться. Вместе со специальными ипотечными программами это сделает частные дома еще более конкурентными по сравнению с квартирами, – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что в ВТБ заемщикам, планирующим получить ипотеку на ИЖС, необязательно размещать первоначальный взнос на текущем счете – достаточно выписки со счета эскроу. Для формирования взноса можно использовать средства материнского капитала. С новым продуктом ВТБ клиенты могут не только купить участок и возвести дом «с нуля», но и продолжить ранее начатое строительство.

Оформление заявок на ипотеку на ИЖС доступно через партнеров банка, в ВТБ Онлайн, в контакт-центре по номеру 1000, на сайте или в розничных отделениях. Банк ВТБ (ПАО).

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