Большинство жителей региона предпочитает отдыхать в июле.

Специалисты «Авито Работа» выяснили, какие месяцы для отпуска чаще всего выбирают омичи. Самым популярным стал июль. Его выбрали 46 % опрошенных. На втором и третьем местах у омичей июнь и август – 28 %.

В пятерку вошли сентябрь – 17 % и май – 7 %. За ними следуют апрель и февраль – по 6 %, январь – 5 % и декабрь – 4 %. Меньше всего омичи хотят в отпуск в октябре – 3 %, в марте – 3 % и в ноябре – 2 %. Омичи отмечают, что при выборе месяца для них важнее всего погода. Учитывают жители региона также совпадение с отпуском партнера, друзей, членов семьи и личные события.