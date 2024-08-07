Люди, которые постоянно спят более 9 часов в сутки, подвержены риску ишемической болезни сердца и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Многолетние исследования показывают: взрослым людям, чтобы поддерживать здоровье, в среднем нужно спать от 7 до 9 часов в сутки. Этого достаточно, чтобы восстанавливать силы и работоспособность. А вот более длительный сон должен настораживать.

Если взрослый человек часто или постоянно спит более 9 часов в сутки (такое состояние называется гиперсомнией), это может указывать на целый ряд проблем со здоровьем, говорит невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. Согласно исследованиям, люди, которые спят более 9 часов в сутки, на 33 % больше других подвержены риску ишемической болезни сердца и на 48 % – смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

– Длительный сон может также быть связан с повышением уровня сахара в крови и развитием диабета второго типа. У людей с гиперсомнией риск сахарного диабета вдвое выше, чем у тех, кто спит 7–8 часов и полноценно высыпается при этом. Помимо того, они больше подвержены ожирению и нарушению обменных процессов, – цитирует эксперта портал «Доктор Питер».

Если человеку не хватает 7–9 часов для полноценного отдыха, а утром он просыпается с большим трудом, стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Это поможет выявить скрытые процессы, протекающие в организме, и скорректировать их, не дожидаясь опасных последствий для здоровья.