В 2025 году звездный поединок состоится в Новосибирске, а через год его, скорее всего, примет Екатеринбург.

В ближайшие годы Омск не станет местом проведения Матча звезд КХЛ. В хоккейном клубе «Авангард» ранее заявляли об отсутствии интереса к звездным поединкам, власти региона сейчас делают ставку на продвижение Омска в качестве молодежной и культурной столицы России.

Как сообщает известный спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, в 2025 году Матч звезд пройдет в Новосибирске, через год – скорее всего, в Екатеринбурге. Омск выпал из числа претендентов.

– Омск, где в последнее время на околохоккее начали серьезно экономить, взял самоотвод от Матча звезд. Хотя арену там построили раньше, чем в Новосибирск. Не было инициативы ни от «Авангарда», ни от местных властей, да и с гостиницами там есть проблемы, – написал Ерыкалов. – Главным конкурентом Новосибирска был Екатеринбург, но там новый стадион должны сдать в конце этого года. Так что был риск, что необкатанная арена преподнесет неприятные сюрпризы. А вот через год ждем Матч звезд на Урале.

Сегодня в Новосибирске состоялось подписание соглашения о проведения Матча звезд-2025. Как сообщили в лиге, он пройдет 8–9 февраля следующего года.