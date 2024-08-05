Омск-Информ
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·Общество

Найти дорогу домой ей помогли росгвардейцы.
Сотрудники Росгвардии помогли 90-летней омичке, страдающей потерей памяти. Женщина вышла в магазин и не смогла сама найти дорогу домой.
Дезориентированную пенсионерку заметили в районе остановки «Поворотная». Получив это сообщение, прапорщик полиции Алексей Евсеев и младший сержант полиции Леонид Матюшенко направились на место и за несколько минут разыскали пожилую женщину. Они установили место жительства омички и доставили ее домой к взволнованным родственникам.
Отметим, что сегодня стало известно о гибели другой пожилой омички. Женщина вышла из пансионата в домашнем халате и тапочках и пропала.
·Общество

Найти дорогу домой ей помогли росгвардейцы.
Сотрудники Росгвардии помогли 90-летней омичке, страдающей потерей памяти. Женщина вышла в магазин и не смогла сама найти дорогу домой.
Дезориентированную пенсионерку заметили в районе остановки «Поворотная». Получив это сообщение, прапорщик полиции Алексей Евсеев и младший сержант полиции Леонид Матюшенко направились на место и за несколько минут разыскали пожилую женщину. Они установили место жительства омички и доставили ее домой к взволнованным родственникам.
Отметим, что сегодня стало известно о гибели другой пожилой омички. Женщина вышла из пансионата в домашнем халате и тапочках и пропала.