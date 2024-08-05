Омск-Информ
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·Происшествия

Пожилая женщина ушла из пансионата в халате и комнатных тапочках. Бабушку искали пять дней.

В Омском районе завершились поиски 69-летней пенсионерки, которая 30 июля покинула территорию пансионата в поселке Дачном. Пожилая женщина ушла в халате и домашних тапочках.

Как сообщили в полиции, вчера, 4 августа, около 16 часов в лесу примерно в ста метрах от пансионата «Здравница Алтая» было обнаружено тело женщины. Признаков насильственной смерти эксперты не выявили. Сейчас устанавливается точная причина гибели человека.

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·Происшествия

Пожилая женщина ушла из пансионата в халате и комнатных тапочках. Бабушку искали пять дней.

В Омском районе завершились поиски 69-летней пенсионерки, которая 30 июля покинула территорию пансионата в поселке Дачном. Пожилая женщина ушла в халате и домашних тапочках.

Как сообщили в полиции, вчера, 4 августа, около 16 часов в лесу примерно в ста метрах от пансионата «Здравница Алтая» было обнаружено тело женщины. Признаков насильственной смерти эксперты не выявили. Сейчас устанавливается точная причина гибели человека.

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